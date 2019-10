Opnieuw grootschalige maar nodeloze zoekactie naar mogelijke persoon in nood Bart Boterman

14 oktober 2019

10u24 0 De Panne Aan het strand en voor de kust van de Panne is zondagavond opnieuw een grootschalige zoekactie gehouden naar een persoon die mogelijk in nood verkeerde. Rond 22.30 uur hoorden wandelaars stemmen aan de oever van het water.

Er volgde een hele ontplooiing van hulpdiensten, waarbij eerst politie Westkust en brandweer het strand afspeurden op zoek naar een slachtoffer. Rond middernacht werd de zoekactie opgeschaald via het MRCC en kwam de NH90-reddingshelikopter mee zoeken op het water. Ook de scheepvaartpolitie en het reddingsschip Brandaris van Ship Support rukten uit. Uiteindelijk werd de zoekactie gestaakt zonder resultaat. Allicht verkeerde niemand in nood en hadden de melders zich vergist.

Ook vorig weekend werd met man en macht gezocht naar een persoon die mogelijk in nood verkeerde op het strand of in zee. Toen wisten de hulpdiensten wel naar wie ze moesten zoeken. Hij was zijn vrienden kwijt geraakt. Uiteindelijk dwaalde de man toen twee uur lang door het centrum van De Panne in zijn onderbroek.