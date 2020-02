Opmerkelijk: Taks tweedeverblijvers is schending van het gelijkheidsbeginsel zegt het hof van beroep GUS

07 februari 2020

18u52 0 De Panne Het hof van beroep in Gent heeft de tweede verblijvers gelijk die meenden dat zij meer moesten bijdragen in de kosten voor de gemeentelijke voorzieningen, de veiligheid en het onderhoud van het openbaar domein dan de inwoners van De Panne zelf. De gemeente De Panne is verwonderd en sluit een procedure bij het Hof van Cassatie niet uit.

“Een 100-tal eigenaars van een tweede verblijf in De Panne hebben in 2015 bezwaar ingediend tegen een belasting van 775 euro op wooneenheden zonder domicilie en ook tegen de milieubelasting van 75 euro”, legt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) uit. “Ze vonden dat die taks een schending was van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. De inwoners van De Panne moeten namelijk geen aanvullende personenbelasting betalen. Het hof van beroep in Gent meent nu dat die taksen onterecht waren. De tweede verblijvers die een rechtzaak hebben aangespannen hebben die belasting nog niet betaald dus moeten we die als gemeente ook niet teruggeven. Eigenlijk heeft de uitspraak dus geen verstrekkende gevolgen. Maar we zijn wel verwonderd. In andere, gelijkaardige zaken bij andere kustgemeenten die ook geen aanvullende personenbelasting heffen, sprak het hof zich in het verleden helemaal anders uit. We zullen ons met de gemeente juridisch goed laten informeren. De Panne telt 7800 tweede verblijvers. Het is dus slechts een klein deel dat een zaak heeft aangespannen. En net dat overtuigt ons om te stellen dat de belastingen die we hen opleggen geen schending zijn van het gelijkheidsbeginsel. Zo’n juridische procedures zijn duur en kosten de tweede verblijvers waarschijnlijk meer dan de belasting zelf. Ik sluit een procedure bij het Hof van Cassatie niet uit.”

In de toekomst

En het blijft niet bij die 100-tal protesterende tweede verblijvers. “Voor 2016 dienden een 60-tal mensen bezwaar in, voor 2017 een 40-tal en voor 2018 een 20-tal”, geeft Degrieck nog mee. Voor elk bezwaar moet een hele procedure doorlopen worden. Tegen ons nieuw reglement dat de gemeenteraad vorig jaar heeft gestemd kwamen nog geen bezwaren. We zullen nu rustig kijken hoe het verder moet. Ik wil benadrukken dat de uitspraak van het hof van beroep niet betekent dat alle andere eigenaars van een tweede verblijf automatisch de belasting op wooneenheden zonder domicilie niet meer hoeven te betalen.”