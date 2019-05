Opmerkelijk: arbeider moet alcoholslot in wagen van gemeente De Panne laten plaatsen Jelle Houwen

De Panne Opmerkelijk: de gemeente De Panne zal een alcoholslot moeten laten plaatsen in een lichte vrachtauto die dagelijks bestuurd wordt door een van haar arbeiders.

De 52-jarige P.S. , een gemeentearbeider, stond terecht in de politierechtbank van Veurne nadat hij opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Hij legde een ademtest af van 2.21 promille. Omdat het niet de eerste keer was dat hij onder invloed rondreed wou de politierechter hem verplichten met een alcoholslot rond te rijden. Alleen: de man is vooral dagelijks op de baan met een wagen van de gemeente. Dus vroeg zijn advocaat wat De Panne daar zelf over dacht. “Eigenlijk willen ze dat niet maar als het verplicht wordt houden ze het niet tegen. Het is wel zo dat er ook nog andere met die lichte vrachtwagen kunnen rijden.” De politierechter verplicht hem nu een jaar lang een alcoholslot te installeren, wat ongeveer 4.000 euro kost. Dat moet hij zelf betalen. P.S. kreeg ook een geldboete van 3.200 euro, 2.000 euro met uitstel. De te betalen geldboete mag hij gebruiken om de kosten voor het alcoholslot te betalen. Tot slot kreeg hij ook 15 dagen rijverbod. P.S. kan er ook voor kiezen om het alcoholslot tóch niet te laten plaatsen. Maar dan moet hij wel een rijverbod van een jaar ondergaan.