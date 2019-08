Opgepast voor valse promoacties

van Plopsaland voor ‘vrouwen van 35 jaar’ GUS

30 augustus 2019

17u08 3 De Panne Het pretpark Plopsaland De Panne waarschuwt voor valse online acties. Vrouwen tussen 35 en 49 jaar kunnen zogenaamd tickets krijgen voor anderhalve euro per stuk. Wie betaalt, is zijn geld kwijt.

Let op voor berichten op Facebook of via mail waarin Plopsaland toegangstickets en jaarabonnementen belooft. “Naast de phishingberichten waarbij oplichters gevoelige informatie proberen te verkrijgen om die vervolgens te misbruiken, gaat het nu nog verder”, waarschuwt marketingdirecteur Sebastien Momerency van de Plopsa Group. “Bepaalde berichten porren mensen aan om te betalen. Via een wedstrijd maak je kans op een cadeaukaart van 150 euro of zijn er toegangstickets te verkrijgen voor 35- of 49-jarige vrouwen die aan slechts anderhalve euro aangeboden worden. We kregen daarover al verschillende meldingen. De mensen die betaald hebben zijn hun geld helaas kwijt. Enkel via de officiële communicatiekanalen van Plopsa of van onze partners lopen er betrouwbare acties en wedstrijden.”