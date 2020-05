Opgepakt cocaïnedealer nu ook aangehouden door de onderzoeksrechter Bart Boterman

29 mei 2020

09u52 0 De Panne De dinsdag gearresteerde cocaïne- en cannabisdealer uit De Panne is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Veurne. De man moet dinsdag voor de raadkamer komen om zijn aanhouding al dan niet te verlengen.

De politie ging dinsdag over tot een huiszoeking na info over praktijken van drugshandel door de 35-jarige man. In de woning werd 85 gram coke en 8 gram cannabis gevonden. De verdachte zou al enkele maanden in de regio actief zijn, nadat hij zijn werkgebied diende te verleggen door de coronamaatregelen. Eerder zou hij namelijk in Frankrijk actief zijn geweest met zijn drugshandel maar daar kon hij niet meer binnen. Intussen loopt het onderzoek verder. De man zal zich ongetwijfeld voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.