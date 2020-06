Opgelet! Morgen is Zeelaan vanaf de Markt volledig afgesloten. Daarna geldt er éénrichtingsverkeer Gudrun Steen

18 juni 2020

15u11 0 De Panne Morgen vrijdag zal de Zeelaan in De Panne tussen het Marktplein en het kruispunt Nieuwpoort- en Duinkerkelaan volledig afgesloten worden. De gemeente zal de straat zo inrichten dat je er vanaf zaterdag maar in één richting door kan.

“Morgen zullen we de eerste zomerterrassen plaatsen en de straat opnieuw inrichten”, duidt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “De werken zullen vermoedelijk een werkdag duren. We sluiten de Zeelaan vrijdag vanaf 8 uur volledig af. Er geldt dan ook een parkeerverbod. Vanaf zaterdag gaat het éénrichtingsverkeer dan in vanaf de Markt naar het kruispunt Nieuwpoort- en Duinkerkelaan. Fietsen mag in beide richtingen. Wandelaars moeten steeds rechts houden. Volgende week plaatsen we de fietsenstallingen en de rest van de bloembakken. We hopen zo een veilige maar ook gezellige Zeelaan te creëren die uitnodigt om te shoppen of iets te komen drinken.” Het nieuwe circulatieplan blijft van kracht tot half november.