Op verkenning in historische villa’s Dumontwijk GUS

05 september 2019

Op de open monumentendag nu zondag loont het de moeite om naar de Dumontwijk in De Panne te gaan. Verschillende villa's zetten hun deuren open en ook het nieuwe C-Hotels Continental doet mee.

In het gemeentehuis van De Panne loopt een tentoonstelling over architect Louis Legein die in 1971 overleed. Er is een familiezoektocht aan verbonden. Legein tekende verschillende villa’s in onder meer de Dumontwijk. Villa ‘My Corner’ in de Visserslaan bijvoorbeeld of villa Nano-Nanine in de A. Dumontlaan. In totaal zijn zeven villa’s toegankelijk zondag. Je krijgt bovendien de kans het nieuwe C-Hotels te bezoeken. In ‘De Viswinkel’ in de Kasteelstraat kom je met 700 foto’s en voorwerpen meer te weten over het rijke vissersverleden van de kustgemeente. Tot slot vindt bij de oude tramstelplaats van De Lijn in de Loskaai het tramfestival plaats zondag. Met een oude tram kan je tot Sint-Idesbald rijden. Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je terug op www.depanne.be/openmonumentendag.