Oosthoekschooltje zoekt 4 extra kleuters

tegen februari GUS

02 september 2019

16u59 0 De Panne Het Oosthoekschooltje in De Panne moet tegen februari volgend jaar nog vier kleuters extra vinden om de toekomst veilig te stellen. Directeur Jaak Maton is nog hoopvol. “We hebben al zeker drie kinderen die in de loop van het schooljaar zullen instappen.”

In februari waren er nog zeven kleuters te kort maar door het extra genadejaar dat Vlaams minister Hilde Crevits toen op het laatste moment toekende, kon het Oosthoekschooltje verder blijven bestaan. Op de eerste schooldag verschenen er 16 kleuters aan de poort. “Op 9 september start in de helft van onze school de kinderopvang van de gemeente. Dat is zeker een meerwaarde”, reageert directeur Jaak Maton. “Het Oosthoekschooltje is een vestiging van het Immaculata-instituut en al sinds 1927 een vaste waarde in onze gemeente. De kans is groot dat we aan voldoende kleuters zullen geraken. Door onze ligging tussen bos en duinen ligt het accent dit schooljaar op ‘beleven in de natuur’. De leerkrachten gaan zoveel mogelijk buiten met de kinderen. Ook lesgeven kan daar perfect in open lucht, met zicht op de schooltuin.”