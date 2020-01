Oosthoekschooltje heeft net 20 kinderen, hopelijk blijven die allemaal tot 1 februari GUS

15u13 0 De Panne Het Oosthoekschooltje in De Panne heeft net de nodige twintig kleuters om te kunnen blijven verder bestaan. Als die er nog allemaal zijn tegen de officiële telling op 1 februari dan kan de school zeker drie schooljaren verder.

Het is nog even spannend afwachten tot 1 februari maar zoals het er nu naar uitziet zal het Oosthoekschooltje, dat deel uitmaakt van de Immaculata basisschool, dan toch niet verdwijnen. “We hebben al een paar keer de adem ingehouden”, bevestigt directeur Jaak Maton. “Bij de telling vorig schooljaar hadden we net niet genoeg kleuters en moesten we sluiten. Op de valreep keurde toenmalig onderwijsminister Hilde Crevits een extra genadejaar goed en dat kwam ons goed van pas want nu hebben we er exact 20 en zoveel hebben we er nodig om te mogen verder werken. Waar die kinderen vandaan komen? De media-aandacht die aan de mogelijke sluiting werd gegeven, heeft zeker geholpen. Ook de mondelinge reclame in de buurt wierp zijn vruchten af. En dan is er nog de ligging tussen bos en duinen. We trekken er met de kleuters graag op uit in de natuur. De helft van de week splitsen we de groep op. Er werken in het Oosthoekschooltje één voltijdse en één halftijdse leerkracht en ook een halftijdse kinderverzorgster. Ik heb er vertrouwen in dat we op 1 februari nog twintig kindjes zullen hebben. Dan kunnen we weer verder voor drie schooljaren als het principe van twee genadejaren blijft.”

Kinderopvang

Recent richtte de gemeente De Panne de nieuwe kinderopvang ’t Dunebosje in, in een deel van de Oosthoekschool om de toekomst mee te helpen verzekeren. Er is plaats voor dertien kinderen en nu zijn er al een tiental. “Het is nog te vroeg voor een doorstroom van die kinderen want ze zijn nog te jong maar nu we normaalgezien nog een toekomst hebben in het Oosthoekschooltje is dat uiteraard een opsteker”, besluit Maton. De gemeente organiseert die opvang, niet de school.