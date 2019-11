Ook de thuisblijvers kunnen zondag genieten van de Beach Endurance GUS

25 november 2019

10u50 0 De Panne Zondag om 10 uur starten ruim duizend deelnemers aan de strandrace Beach Endurance in De Panne. Voor het eerst kan je de wedstrijd live volgen via de website van het evenement.

“Niets beter natuurlijk dan de start live mee te maken”, lacht sportschepen Stéphane Buyens (ACT!E). “We beseffen echter dat niet iedereen dat kan vandaar dat we voor de eerste keer via www.beach-endurance.be de strandrace rechtstreeks uitzenden. Verwacht geen professionele verslaggeving maar wel aangename beelden die de sfeer scheppen.”

De inschrijvingen voor de 24ste editie van de Beach Endurance zijn net afgerond. “We moeten alle gegevens nog verwerken maar de teller staat op ruim duizend deelnemers”, weet sportfunctionaris Marleen Decordier. “Naast de spectaculaire massastart verwachten we nog hoogtepunten voor de toeschouwers. De renners werken drie ronden van zeventien kilometer af. De spektakelplaatsen langs het parcours zijn de camping Le Perroquet op de Franse grens, de camping Zeepark en doortocht op de Zeedijk en de Esplanade. De race duurt ruim drie uur. We kunnen rekenen op 240 medewerkers. Naast de volwassenen plannen we opnieuw een kidsrace.”

Info: www.beach-endurance.be.