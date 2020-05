Ook burgemeester De Panne scherp voor uitspraak Nationale Veiligheidsraad over komst tweedeverblijvers: “Je zou beter geen visjes smijten” Gudrun Steen

07 mei 2020

07u33 12 De Panne “Ik hoop dat 18 mei als datum wordt aangehouden om tweedeverblijvers toe te laten in de tien kustgemeenten”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne op wat de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft meegedeeld. Die raad schoof die beslissing namelijk door en dat betekent dat de tweede verblijvers ten vroegste vanaf 8 juni naar de kust zouden mogen komen.

“Ik betreur dat crisiscentra visjes smijten om te communiceren met burgers en lokale besturen”, stelt Degrieck. “De kustgemeenten hebben een duidelijk standpunt ingenomen. We willen tweedeverblijvers vanaf 18 mei toelaten om zo de bezoekersstroom beter te kunnen spreiden. Gisteren was op de veiligheidsraad te horen dat ‘de kwestie van de daguitstappen, de tweede verblijven of de vakantiewoningen pas in fase 3 aan bod komt.’ De geschatte datum is 8 juni. Je kan die zin zeer ruim interpreteren. Tweedeverblijvers, huurders en dagjesmensen zullen samen vanaf 8 juni mogen komen en dat is niet gewenst. Zulke zinnen scheppen verwarring, zorgen voor frustraties en doen mailboxen van burgemeesters ontploffen. En zelf kunnen we als enige antwoord geven ‘ik weet het ook niet, het is allemaal wat verwarrend’. Hopelijk luistert de veiligheidsraad alsnog naar de kustburgemeesters en zijn tweedeverblijvers vanaf 18 mei terug welkom. Ik zal het alvast maandag op het overleg met mijn collega’s blijven steunen.”

Gisteren reageerde ook de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) niet tevreden op de mededeling van de Nationale Veiligheidsraad.