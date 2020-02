Ontslagen bestuurslid Yachting Club De Panne veroordeeld voor laster ten aanzien van andere bestuursleden Bart Boterman

04 februari 2020

12u23 0 De Panne De 69-jarige Jean S. uit Koksijde is veroordeeld tot 1.200 euro boete voor laster ten aanzien van bestuursleden van vzw Yachting Club De Panne. Jean S. was zelf ooit bestuurslid, maar werd uit die functie ontslagen. “Daarna begon een periode van pesterijen, verdachtmakingen en beschuldigingen. De situatie werd onhoudbaar”, reageerden de voorzitter en secretaris van Yachting Club De Panne na afloop van het proces.

Militair op rust Jean S. was sinds de jaren ’70 lid van de club en sinds enkele jaren ook bestuurslid, toen hij in 2016 ontslagen werd uit die functie. Volgens het huidige bestuur omdat zijn positie niet langer houdbaar was nadat hij in zijn eentje beslissingen nam zonder overleg. De man bleef nog steeds lid, maar begon zijn pijlen te richten op de voorzitter en secretaris. “De situatie was zo danig erg geworden dat we niet anders konden dat klacht indienen. Op vergaderingen beschuldigde hij ons zelfs van het opzetten van een circuit van zwart geld met de inkomsten van de kantine, luidkeels en openlijk voor alle leden. Terwijl daar helemaal niets van aan is”, aldus de voorzitter en secretaris, die zich burgerlijke partij stelden.

Beklaagde Jean S. schreef zelfs een brief naar het schepencollege om te zeggen dat hij zelf ontslag had genomen, met gesjoemel in de club als motivering. “Zo zijn er tientallen incidenten geweest waarbij hij de club en het bestuur zwart probeerde te maken”, aldus voorzitter en secretaris. De rechtbank oordeelde dinsdagmorgen dat Jean S. schuldig is aan laster en 1.200 boete moet betalen. De jachtclub krijgt 500 euro schadevergoeding toegewezen, de secretaris 750 euro.