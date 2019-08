Ontdek interactieve tentoonstelling Sea Change

over de Noordzee en klimaatverandering GUS

30 augustus 2019

16u01 0 De Panne Na twee jaar werken is de permanente tentoonstelling Sea Change in het provinciaal centrum Duinpanne in De Panne afgewerkt. Vanaf zaterdag kan iedereen ze komen bezoeken. Op interactieve manier ontdek je wat de gevolgen zijn van het veranderende klimaat en wat er allemaal te beleven valt onder en op de Noordzee.

“We nemen de bezoeker mee in de wondere wereld van onze eigen Noordzee”, zegt coördinator Emanuel Demey van Duinpanne. “We duiken onder water en volgen in een film een zeehond en wat die allemaal tegenkomt. Over liefst 153 dieren uit de Noordzee geven we wetenschappelijke uitleg. Terug op de zeebodem kunnen kinderen zelf aan de slag in een grote zandbak waarin ze fossielen moeten zoeken. Pronkstukken zijn de maquette van acht meter lang van de Westhinder zandbank en de duikboot. Zet je de duikhelm op dan wandel je over de zeebodem. Met grote wandfoto’s tonen we de kwalijke gevolgen van de klimaatverandering. De appartementen aan de Zeedijk komen onder water te staan door de stijgende zeespiegel.”

Op onderzoek

En de bezoeker kan ook zelf op onderzoek in ons labo. “We hebben het skelet van een kleine dwergvinvis die in 2013 aanspoelde in Nieuwpoort”, ”, vervolgt Emanuel. “Waaraan is het dier gestorven? Hoor je iets vreemd aan het geluid dat het dier voor zijn dood produceerde of is het plastiek in zijn maag de doodsoorzaak? Kom en ontdek het zelf. En dan gaan we naar de controlekamer waar je op kaarten merkt hoeveel gebruikers er zijn van de Noordzee en waar die allemaal hun plaats hebben. We ontwikkelden twee spelformules voor kleine en iets oudere kinderen. Bedoeling is dat ze zelf nagaan wie waar wat mag doen. Vanuit de uitkijktoren tot slot tonen we 24 punten in de regio waar je naartoe kijkt.”

Tijdelijk gratis

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is onder de indruk. “De provincie investeerde 650.000 euro in het project. Nu al hebben een 2.000-tal schoolkinderen een bezoek vastgelegd voor dit jaar. We mikken op 20.000 volgend jaar. Tot de kerstvakantie blijft de expositie gratis. Daarna vragen we inkomgeld maar het tarief ligt nog niet vast.” Duinpanne zoekt nog ‘greeters’ die de bezoekers willen begeleiden in het Frans en/of Nederlands. Info: www.duinpanne.be.