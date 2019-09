Ondernemers verenigen zich in raad lokale economie GUS

11 september 2019

09u32 0 De Panne Er zijn 27 kandidaten voor de raad van bestuur van de pas opgerichte raad lokale economie. Binnenkort worden er 9 verkozen die stemrecht hebben.

“Het is de eerste keer dat onze gemeente zo’n adviesraad heeft”, legt bevoegde schepen Stephane Buyens (ACT!E) uit. “Het is opgericht onder impuls van de dienst lokale economie en wil ondernemers samenbrengen. Binnenkort wordt de raad van bestuur met negen stemgerechtigde leden verkozen. We willen zeker de stem van onze ondernemers horen over dossiers die hen aanbelangen. Ik denk maar aan de kerstmarkt, avondmarkten, het commerciële centrum enzovoort.”