Ondernemer Klaas Van Laeren stelt C-Lodge voor bij het strand van De Panne Amusement met zeezicht en een reuzenrad als blikvanger GUS

21 juni 2019

15u44 0 De Panne C-Lodge is de nieuwste evenementensite deze zomer bij het Canadezenplein in De Panne. Het opent op 5 juli en is een initiatief van Pannenaar en ondernemer Klaas Van Laeren (37). Lasershooting, een reuzenrad, zomerbar en kids zone moeten volk aantrekken. Klaas staat open voor nieuwe tijdelijke initiatieven want er is plaats genoeg in het zand.

C-Lodge is ingericht op de terreinen van de vroegere camping Zeepark. “C-Lodge is geïnspireerd op de naam van het project dat we hier willen ontwikkelen maar waarover ik nog niet meer kan zeggen omdat de onderhandelingen volop bezig zijn”, laat Klaas weten. “De Panne miste iets unieks op zijn kalender vandaar dit initiatief. Het is een privaat terrein van de groep Caenen en biedt heel wat mogelijkheden. Zelf ben ik zaakvoerder van de horecazaak Moeder Lambik in Adinkerke en van het kantoor Caenen in De Panne.” Waarvoor staat C-Lodge? “De blikvanger is uiteraard het reuzenrad van 35 meter hoog met 24 gondels voor telkens vier personen. ‘The Wheel’ zoals het rad heet is elke dag open maar in het weekend plannen we iets speciaals samen met bakker-patissier Stephan Destrooper uit Sint-Idesbald. ‘Breakfast in the Sky’ moet een unieke beleving worden. Gedurende een klein uur ontbijten in een rad dat zachtjes ronddraait. Geef toe, zoiets kan je niet overal. Die formule kost 149 euro voor vier personen, mand inbegrepen. Een normaal ticketje voor het reuzenrad kost vijf euro per persoon.”

Vertier voor groot en klein

En het mag ook avontuurlijk zijn. “Lasershooten in open lucht op een afgebakende zone van 1500 vierkante meter is een tweede initiatief op dit terrein”, leidt Klaas rond. “Heb je iemand geraakt dan krijg je een signaal. Dit initiatief kan je alleen, met het gezin en in groep tot achttien personen doen. Het kost 25 euro per persoon en we bieden verschillende spelformules aan. Horecaman Kim Rohart runt deze zomer de C-bar met een terras voor 400 personen. Door een samenwerking met Fitcontrol uit De Panne kunnen we ook sportactiviteiten aanbieden. Tot slot hebben we een kinderspeelzone met springkastelen, speeltuigen en elke woensdag om 15 uur het bezoek van een Plopsa-figuur. C-Lodge staat open voor nog meer initiatieven. Wil de klimclub hier bijvoorbeeld een klimtoren zetten dan kan dat perfect. Ook evenementen verwelkomen we graag. Zelf hebben we er al een paar gepland zoals een open air cinema op 12 juli.”

C-Lodge is vanaf 5 juli de hele zomer open van 10 tot 22 uur. Reserveren voor het lasershooten is niet verplicht maar kan. Alle praktische informatie vind je op www.c-lodge.be.