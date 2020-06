Onbetaalde taxirit komt veertiger uit De Panne nu erg duur te staan Bart Boterman

26 juni 2020

14u34 0 De Panne Een man (44) uit De Panne riskeert een boete van liefst 2.400 euro voor één enkele onbetaalde taxirit, van Kortrijk naar Veurne. Hij moest zich vrijdag verantwoorden voor de strafrechter, omdat hij een aangeboden minnelijke schikking niet betaald had.

De taxirit dateert van februari dit jaar. De man verklaarde al bij het instappen in Kortrijk dat hij geen geld bij zich had, maar hij beloofde om cash te halen in zijn appartement bij aankomst. Het ging om 120 euro. Hij liet zich afzetten op een ander adres, maar gaf vreemd genoeg wel zijn identiteitskaart af als onderpand. Toen de taxichauffeur na veertig minuten nog steeds niemand met geld zag opdagen, deed hij de voorbijrijdende politie stoppen. Omdat de man de taxirit nog altijd niet vergoedde en hij een minnelijke schikking niet betaalde, besloot het parket de Pannenaar te dagvaarden. Er werd 2.400 euro boete geëist.

“Wat mij enorm stoort, is uw strafverleden. Op uw strafblad zie ik diverse veroordelingen staan over slagen en verwondingen, twee over afpersing en nog eens diefstal. Het moet gedaan zijn met uw fratsen! Ik vorder deze hoge boete uit principe, omdat u eindelijk zou ophouden”, aldus de procureur.

De taxichauffeur uit Kortrijk vroeg ook 270 euro schadevergoeding, namelijk voor de onbetaalde rit en de andere verloren ritten. De Pannenaar verklaarde dat hij het geld zal terugbetalen. De rechtbank doet uitspraak op 6 juli.