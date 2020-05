Onbetaald hotelbezoek en diefstallen komen vrouw allicht duur te staan Bart Boterman

26 mei 2020

17u07 2 De Panne Een jonge vrouw stond terecht voor de Veurnse strafrechter voor een onbetaald bezoek aan hotel Donny Resorts op de Zeedijk in De Panne. Bovendien stal ze allerhande spullen in het hotel. Ze liet echter verstek.

De feiten deden zich voor in 2018. De vrouw checkte in maar was de volgende morgen spoorloos verdwenen zonder een bericht achter te laten. Volgens de advocaat van het hotel waren een koffiezet, een waterkoker en een lamp verdwenen. Ook het bed- en badlinnen was spoorloos. Er werd een schadevergoeding van 1.025 euro geëist op de rechtbank. Het openbaar ministerie vorderde 4 maanden cel en 900 euro boete. De beklaagde heeft geen gekende woonplaats en stuurde haar kat. Vonnis op 26 juni