Oeps! Burgemeester van De Panne speurt op strand naar aangespoelde bidons met motorolie, maar rijdt zich vast Bart Boterman

29 september 2020

13u39 0 De Panne De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (Het Plan-B), heeft zich dinsdagmorgen met zijn terreinwagen vastgereden op het strand. Dat gebeurde toen hij poolshoogte wilde nemen van de De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (Het Plan-B), heeft zich dinsdagmorgen met zijn terreinwagen vastgereden op het strand. Dat gebeurde toen hij poolshoogte wilde nemen van de aangespoelde bidons motorolie van 54 jaar oud . Zelf kan hij er nog best mee lachen.

“Naar aanleiding van de mediaberichten (in Het Laatste Nieuws, red.) besloot ik te gaan onderzoeken hoe erg de situatie gesteld was op het strand. Ik trof geen bidons meer aan, maar mijn terreinwagen bleef steken in het losse zand", vertelt de burgemeester. “Als ik niet begaan was met ons strand en ons milieu, was dit niet gebeurd. Misschien heb ik de capaciteiten van mijn terreinwagen wat overschat”, geeft Degrieck toe.

“Blijkbaar hadden de leden van onze technische dienst maandagavond, op eigen initiatief, al zo'n vijftig bidons verzameld toen het nieuws bekend werd. Dat deden ze zonder opdracht te krijgen, dus het spreekt van een grote toewijding. Dat was dus de reden dat ik zelf geen bidons meer heb aangetroffen”, aldus de burgemeester. “De bulldozer van onze gemeente is mijn wagen komen lostrekken zonder veel moeite.”

Op sociale media grapt Degrieck er zelf over, met een ludiek onderschrift bij de foto. “Burgemeester trekt bull technische dienst gemeente De Panne los. (Danke, bullman)”.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.