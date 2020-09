Noord-Franse departementen kleuren rood vanaf vandaag om 16 uur: burgemeester De Panne legt uit wat dit betekent Gudrun Steen

18 september 2020

13u06 0 De Panne De Franse departementen Nord en Pas-de-Calais kleuren vandaag om 16 uur ook rood. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van grensgemeente De Panne verduidelijkt wat dat betekent.

“Vanuit België mogen we niet reizen naar gebieden die als rode zone zijn aangeduid”, legt Degrieck uit. “Wie vanuit een rode zone naar ons land komt moet zich bij terugkeer verplicht laten testen en in quarantaine gaan. Ook voor essentiële verplaatsingen uit de rode zones is quarantaine de regel. Dat geldt niet voor grensbewoners en grensarbeiders. Die zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan of een Covid-19-test uit te voeren voor een verblijf van minder dan 48 uur in België of het buitenland. Die personen mogen zich dus aan beide kanten van de grens verplaatsen om naar de werkplaats te gaan, inkopen te doen, aan recreatieve activiteiten deel te nemen of familie of kennissen te bezoeken.”

De communicatie in een aantal Franse kranten veroorzaakt nogal wat verwarring. Voor alle duidelijkheid: grensbewoners mogen ook na 16 uur vandaag de grens over Bram Degrieck (Het Plan-b), burgemeester van De Panne

De voorbije dagen is er een toenemende drukte in De Dijk in Adinkerke. Fransen hamsteren er onder meer tabak. “Dat is niet nodig”, stelt Degrieck. “Grensbewoners mogen ook na 16 uur vandaag de grens over. De communicatie in een aantal Franse kranten veroorzaakt nogal wat verwarring. Ik roep wel iedereen op om waakzaam te zijn. Draag het mondmasker en houd afstand.”

Begin deze week besliste de gemeenteraad nog om de mondmaskerplicht in De Dijk af te schaffen. “We deden dat na de vraag van een aantal raadsleden uit Adinkerke”, zegt de burgemeester. “We blijven bij dat standpunt. Dus dit weekend hoef je op De Dijk in Adinkerke geen mondmasker te dragen, maar het mag uiteraard altijd. In de winkels en horeca blijft de plicht wel. Ook in de Zeelaan in De Panne en op de zaterdagmarkt behouden we de mondmaskerplicht. Maandag evalueren we.”