Nog geen plannen dit weekend? Je kan kunst loeren op domein Cabour Gudrun Steen

28 februari 2020

09u46 0 De Panne Op de site bij het Cabourdomein in de Moeresteenweg in Adinkerke kan je momenteel het werk van 22 kunstenaars zien tijdens een openluchttentoonstelling.

Er is uitsluitend werk te zien van Belgische kunstenaars en daar zit ook lokaal talent bij. De 22 deelnemers zijn Rik Beuselinck, Cleer, Alain Cool, Rita Craeynest, Wim De Cauter, Lieven Debrabandere, Laurent Geers, Martine Hennebel, Manon Huguenin, Michel Janssens, Henk Korthuys, Brecht Ledene, Chris Missiaen, Monique Mol, Roland Patyn, Ivan Peel, Martine Platteau, Maarten Schaubroeck, Patrick Steen, Karel Van Roy, Fernand Vanderplancke en Marc Vanhecke. ‘Kunst@Cabour’ loopt het hele jaar en is een initiatief van de Intercommunale voor Watervoorziening Veurne-Ambacht (IWVA) met de steun van de gemeente. Als extraatje kan je de twee musea over de geschiedenis van de waterwinning in Cabour en over de Tweede Wereldoorlog bezoeken. Het is dit weekend open. Tijdens de schoolvakanties is het elke namiddag open. Daarbuiten is dat de eerste zaterdag van de maand. Dat is steeds van 14 tot 17 uur. Info: www.iwva.be/kunst-in-cabour.