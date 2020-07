Nog geen middag en druktebarometer in De Panne kleurt al oranje Timmy Van Assche

18 juli 2020

11u24 8 De Panne De druktebarometer schiet meteen in gang tijdens dit verlengde weekend. In De Panne kleurde ze al in de voormiddag oranje, wat de hoogste kleurencode is. Burgemeester Degrieck houdt het hoofd koel. “De drukte zal zich na de middag wat verspreiden.”

De druktebarometer - je zal de term nog wel vaker zien passeren dit weekend - is een digitaal hulpmiddel van Westtoer om de drukste zones aan de kust aan te duiden. Iedereen kan die op www.westtoer.be raadplegen. Opvallend was dat die voor de middag al oranje kleurde in het centrum van De Panne, waar zaterdag ook marktdag is. Dat is meteen de hoogste kleurcode, die aangeeft dat het in de badplaats ‘zeer druk’ is.

“We hadden dit verwacht: dit is het effect van onze zaterdag”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B). “We hebben vooraf al onze maatregelen genomen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers op de markt, het spreiden van marktkraampjes en het verkeersvrij maken van onze belangrijke Zeelaan. Je zal zien, na de middag zal het volk zich meer verspreiden naar andere plaatsen in onze stad.”

Degrieck is alvast fan van de druktebarometer. “Die tool werk zeer goed, zowel voor bezoekers als lokale besturen. Ook wij maken hier gebruik van om eventueel in te grijpen waar nodig.” Op andere plaatsen aan de kust, zoals Oostende en Knokke, bleef het deze voormiddag donker- of lichtgroen, wat staat voor ‘rustig’ en ‘gezellig’. In Blankenberge kleurde het centrale stukje Zeedijk evenwel geel, wat ‘druk’ betekent.