Nieuws om warm van te krijgen: Plopsaqua verhuist sauna naar binnen GUS

13 januari 2020

15u47 5 De Panne De sauna bij het buitenbad van Plopsaqua in De Panne wordt deze week afgebroken. De reden? Er komt een nieuwe binnen.

“We hebben beslist om onze sauna naar binnen te verhuizen, zodat de mensen niet eerst in de koude naar buiten moeten”, reageert Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. “Deze week zullen we onze sauna afbreken. Tijdens die werken blijft het buitenbad open. We kunnen alleen de oven van de sauna recupereren. De nieuwe sauna komt naast de uitloopzone naar het buitenbad. Buiten komt er niets in de plaats.”

De bezoekers van Plopsaqua blijven even in de koude momenteel, maar Steve Van den Kerkhof belooft dat de nieuwe sauna over een paar weken helemaal afgewerkt zal zijn. De kostprijs van de verhuis bedraagt om en bij de 25.000 euro.