Nieuwe visie kinderopvang: centralisatie in De Jutter en extra personeelslid GUS

07 november 2019

08u58 0 De Panne De gemeenteraad van De Panne keurde unaniem de nieuwe visie rond kinderopvang goed. Grootste nieuwigheden zijn dat er een extra beleidsmedewerker wordt aangeworven en dat alle diensten van de kinderopvang onderdak krijgen in de buitenschoolse kinderopvang De Jutter.

Het kan beter met de kinderopvang in De Panne. Er is nood aan meer opvangplaatsen en aan een centraal aanspreekpunt. De bevoegdheid kinderopvang zit nu verspreid over twee schepenen. Michèle Vandermeeren (ACT!E) is verantwoordelijk voor de dienst opvanggezinnen voor kinderen tot 2,5 jaar. De opvang van de oudere kinderen valt onder de bevoegdheid van Cindy Verbrugge (N-VA). “We zetten in op duidelijke communicatie naar de burger toe en willen een lokaal loket kinderopvang”, stelt schepen Vandermeeren. “Momenteel hebben we voor kinderen tot 2,5 jaar ongeveer 66 opvangplaatsen in ’t Wiske in de Kerkstraat, Do-Re-Mi in de Dorpstraat, ’t Dunebosje in het Oosthoekschooltje, ’t Koningskindje bij het Koningsplein en bij vier onthaalmoeders. De nieuwe beleidsmedewerker die we aanwerven zal de opvangcapaciteit bekijken en samen met de coördinatoren gerichte acties opzetten om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.”

En de vacature voor die beleidsmedewerker staat al online. Kandidaturen zijn tot 18 november welkom. Onthaalouders zijn eveneens meer dan welkom

“Het is de bedoeling dat alle diensten voor de kinderopvang worden gecentraliseerd in De Jutter in de Veurnestraat”, voegt schepen Verbrugge eraan toe. “Daarom zullen we de speelotheek De Speelboot voor onthaalouders verhuizen naar de kelder van Do-Re-Mi. Zo komt er in De Jutter extra ruimte vrij. Verder onderzoeken we of het digitaal registreren van opvangvragen mogelijk is.”