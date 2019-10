Nieuwe kinderopvang die Oosthoekschooltje moet redden officieel geopend GUS

23 oktober 2019

13u53 0 De Panne Kinderopvang ’t Dunebosje in de Noorddreef in De Panne is officieel geopend. Er kunnen maximum 13 kinderen tot tweeënhalf jaar genieten van de goede zorg van twee onthaalouders. De gemeente hoopt stiekem zo het Oosthoekschooltje te kunnen redden.

De kinderopvang is ingericht in de helft van dat schooltje. “Die school moest eind vorig schooljaar dicht door te weinig leerlingen, maar de vzw Immaculata instituut kreeg een extra respijtjaar”, zegt schepen Michèle Vandermeeren (ACT!E). “We hopen dat de kinderopvang palend aan het kleuterschooltje nieuwe kansen zal creëren zodat een sluiting niet meer nodig is. De gemeente heeft een nijpend tekort aan kinderopvang. In juli konden we Do-Re-Mi openen in de Dorpstraat in Adinkerke voor veertien kinderen. Nu kunnen we opnieuw onze capaciteit verhogen.”