Nieuwe dag, nieuwe vonnissen tegen beruchte tafelschuimster: extra 12 maanden brengen totaal nu op 68 maanden cel Jelle Houwen en Siebe De Voogt

14 juni 2019

11u29 60 De Panne Een nieuwe dag in de rechtbank betekent tegenwoordig een nieuw vonnis voor ‘s lands meest beruchte tafelschuimster Nadine W. (49), bijgenaamd ‘de schrik van de kusthoreca’. Donderdag kreeg ze in Brugge nog eens 39 maanden effectieve celstraf, vrijdag werd ze én in Brugge én in Veurne veroordeeld. Het levert haar nóg eens twaalf maanden extra cel en 3.200 euro boete op. In totaal heeft de vrouw nu al 68 maanden effectieve celstraf gekregen: meer dan drie jaar dus. Het is wachten tot de vrouw eindelijk aangehouden wordt.

De vrouw staat tegenwoordig haast dagelijks terecht in de rechtbank, waar ze zoals altijd nooit opdaagt. In Brugge werd ze vrijdag veroordeeld tot 6 maanden cel voor twaalf feiten ineens. Ze liep daarbij acht keer tegen de lamp in Knokke en vier keer in Brugge. In de rechtbank van Veurne kreeg ze zes maanden cel en 1.200 euro boete voor vier feiten, op 23 maart in De Panne, tweemaal op 25 april in Nieuwpoort en opnieuw op 29 april. Vooral op 25 april liet ze zich goed gaan: ze ging zowel ’s middags als om 16 uur eten en bestelde een pizza, inktvisringen in pikante saus, een dame blanche, een parfait pistache, twee appeltaarten en cola. Telkens kon ze nadien de rekening niet betalen en werd de politie opgeroepen. “Dat is nog het ergste”, sprak de procureur. “Telkens wordt ze opgepakt en wordt haar gezegd dat wat ze doet strafbaar is, maar toch doet ze gewoon verder. We kunnen niet anders dan effectief en zwaar vorderen in de hoop dat we ze eindelijk kunnen oppakken.”

Nog vonnissen boven het hoofd

Nadine W. verzamelde intussen al het indrukwekkende totaal van 68 maanden cel en 5.600 euro boete. Maar nog is het niet afgelopen voor de vrouw. Aanstaande maandag hangt haar alweer een vonnis boven het hoofd in Brugge waar ze nog eens 6 maanden cel kan bijkrijgen. En de week nadien kan ze in Brugge en Veurne samen nóg eens met 20 maanden cel en liefst 75.200 euro bestraft worden. Zo is de totale celstraf die Nadine W. dreigt te krijgen al opgelopen tot 94 maanden cel, of bijna 8 jaar.

Omdat ze telkens wist dat ze moest voorkomen, kan ze enkel nog beroep aantekenen tegen de recentste vonnissen, geen verzet. Als ze dat niet doet, is het een maand wachten tot de beroepstermijn afgelopen is. Pas dan kan ze écht aangehouden worden en zal ze alle celstraffen moeten uitzitten. Dat komt er dus aan eind juli... maar intussen doet de vrouw gewoon verder én pleegt ze haast elke dag nog nieuwe feiten.