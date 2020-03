Gesponsorde inhoud Nieuw woningproject in De Panne biedt assistentiewoning 2.0 aan AANGEBODEN DOOR SKYLINE EUROPE De commerciële redactie

08u59 0 De Panne De assistentiewoning anno 2020 staat mijlenver van het grijze beeld dat veel mensen van een traditioneel rusthuis hebben. Een luxueuze woning met zeezicht, een uitgeruste wellness- en fitnessruimte, een loungeruimte en een pendelbus die bewoners naar individuele of groepsactiviteiten brengt, zijn een aantal voorbeelden van wat het woonzorgcentrum in 2020 te bieden heeft. Kris Langbeen van projectontwikkelaar Skyline Europe gidst ons door één van de opvallendste assistentiewoningen die dit jaar de deuren opent: residentie Duinenzee in De Panne.

Wie De Panne kent, zag het gebouw al opduiken tussen de duinen en het strand. Het strakke bouwwerk met veel ramen en grote terrassen trekt heel wat nieuwsgierige blikken. Wij spraken met Kris Langbeen van Skyline Europe over dit project, over de toekomst van assistentiewoningen en over het heerlijke van wonen aan de Belgische kust. “In 2020 is één op de vier Belgen ouder dan 67, tegen 2060 wordt dat één op de drie Belgen”, vertelt Kris ons. “Toch zijn plekken in rusthuizen beperkt en evolueert het zorgaanbod niet genoeg mee met de stijgende vraag naar aangename assistentiewoningen. De vergrijzing groeit, net als de nood aan aangepaste woonvormen. En daar spelen wij op in met het bijzondere woonproject Duinenzee in De Panne.”

Zicht op zee

Wat we in De Panne te zien krijgen, is geen grijs woonblok, maar een rustgevend en stijlvol gebouw op het strand. Een vakantiegevoel is hier niet ver weg. “Dat klopt”, vertelt Kris. “Wie zijn assistentiewoning verlaat, kan enkele meters verder blootsvoets in het water staan. De locatie is dus een grote troef van de woonresidentie. Bovendien heeft elke bewoner zicht op zee én beschikt elke flat over een terras.”

De appartementen in de residentie zijn groot, huiselijk én voorzien van alle comfort. “Aangename en luxueuze appartementen waar senioren zelfstandig kunnen wonen, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Dat is wat wij aanbieden met dit project. In Duinenzee bent u dag en nacht zonder zorgen, want de woonassistent staat steeds ter beschikking. Naast de zorgpermanentie kan je in de residentie gebruik maken van allerhande diensten zoals poetshulp, klusjesdienst, strijkhulp en een boodschappendienst.”

Lounges, hammam en fitness

Met de woonresidentie Duinenzee in De Panne mikt projectontwikkelaar Skyline Europe op de actieve senior. Met een hammam, een volledig uitgeruste fitnesszaal en een loungeruimte is het vakantiegevoel nooit ver weg voor de bewoners. Voor wie even een uitstapje wil maken, biedt woonresidentie Duinenzee ook een pendelbus aan die de bewoners naar het centrum van de kustgemeente of naar individuele of groepsactiviteiten brengt.

Bezoek het modelappartement

