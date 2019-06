Nieuw toerismekantoor op site vroegere horecazaak Cordial op hoek Zeelaan-Duinkerkelaan GUS

13u06 0 De Panne Het moet nog op de gemeenteraad van 27 juni komen maar de gemeente wil op de hoek van de Zeelaan en de Duinkerkelaan in De Panne zijn nieuw toerismekantoor bouwen. Het wil 360.000 euro neertellen om het terrein aan te kopen.

“We hebben een akkoord met de eigenaar van de projectgrond waar vroeger horecazaak Cordial was gevestigd”, duidt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Dat akkoord brengen we op de gemeenteraad van 27 juni. We zouden het terrein aankopen voor 360.000 euro. De bouwvergunning die al is goedgekeurd loopt nog een jaar dus we zouden het snel kunnen realiseren. De nieuwbouw zou in de stijl zijn van het vroegere gebouw. Ook met de eigenaar van het naastgelegen pand in de Zeelaan 165 voeren we gesprekken. Mogelijks zullen we ook de overeenkomst voor dat pand op de gemeenteraad van volgende week donderdag voorleggen. De locatie van de Cordial staat al jaren te verkommeren en dat op zo’n toplocatie in onze gemeente. De centrale ligging bij het strand, de tram en het commerciële centrum zijn dé pluspunten. Vorig jaar al werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het toekomstige gebouw. Dat zal identiek zijn aan het originele want het ligt in een beschermd dorps- en stadsgezicht.” Het huidige toerismekantoor is gehuisvest in het gemeentehuis in de Zeelaan. Er is al langer sprake van een andere locatie voor de toeristische dienst. Als de gemeenteraad het goedkeurt, zal het gebouw imposant ogen. Dat het oorspronkelijke gebouw mocht afgebroken worden was uitzonderlijk en had te maken met de instabiliteit ervan.