Nieuw mobiel meldsysteem volgende stap in Proper De Panne GUS

28 mei 2019

13u21 0 De Panne Twee jaar lang liet De Panne zich begeleiden door het team van de Mooimakers om tot een properder gemeente te komen. Extra vuilbakken, meer controle en efficiënter opkuisen loonden. Het volgende project is een mobiele website waarop burgers problemen rond afval kunnen melden.

“We streven naar de properste gemeente aan de kust”, stelt schepen van Afvalbeleid en Openbaar Domein Wim Janssens (ACT!E) van De Panne. “Twee jaar terug startte De Panne een coachingproject met het team van de Mooimakers dat ons helpt bij een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Die begeleiding is afgerond en we kregen een goed rapport.” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b), die in de vorige legislatuur bevoegd was voor milieu en het project dus opstartte, overloopt een aantal acties. “We controleerden plaatsen waar we sluikstorten vaststelden en sensibiliseerden de buurt. Door een veegplan weten we nu hoe vaak we waar moeten vegen. Daarnaast is er het vuilbakkenplan. We hebben 200 oude vuilbakken vervangen door nieuwe en die staan nu langs de drukste looplijnen in onze gemeente. Asbakken bij de tramhaltes en op evenementen en een mooiere omkadering van onze vuilnisverzamelplaatsen aan de ingangen van de garages onder de Zeedijk scoorden ook goed in het rapport. Het werk is niet af. Met de Mooimakers testen we een mobiele website uit die we hopelijk dit jaar nog kunnen lanceren. Daarop kunnen burgers afvalgerelateerde problemen kwijt. Zo centraliseren we die info en kunnen we gemakkelijk contact leggen met de persoon die het meldt.”