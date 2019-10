Nieuw: 2500 euro belasting op masten en pylonen GUS

09 oktober 2019

10u01 1 De Panne De gemeenteraad van De Panne zette het licht op groen voor een nieuwe belasting op masten en pylonen.

“De belasting bedraagt 2500 euro per mast of pyloon die minimum 15 meter hoog is”, legt financiënschepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b) uit. “De verwachte opbrengst van die nieuwe belasting is 25.000 euro per jaar. We heffen die taks omdat zo’n constructies het landschap verstoren. Er zijn drie uitzonderingen: windmolens, zendmasten voor recreatief radioverkeer en masten of pylonen voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.”