Niemand mag uit de digitale boot vallen. De Panne verdeelt samen met serviceclubs 40 laptops onder de scholen Gudrun Steen

09 april 2020

09u50 0 De Panne Als de scholen na de paasvakantie opnieuw op digitale wijze moeten lesgeven dan mag er in De Panne niemand uit de boot vallen. De gemeente De Panne heeft met de steun van verschillende serviceclubs 40 laptops aangekocht.

“We deden een bevraging bij onze zes scholen en daaruit bleek dat er nood was aan 40 extra computers om elk kind de kans te geven van afstandsonderwijs te genieten”, zegt schepen Michèle Vandermeeren (ACT!E) die het initiatief nam. Zelf is ze lid van de serviceclub Innerwheel. Schepen Nicolas Luyssen (Het Plan-b) is aangesloten bij Rotary Koksijde-De Panne-Veurne en burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) bij Rotary Nieuwpoort-Westhoek. Naast die drie clubs werkten de Lions en Soroptimist mee. Elke serviceclub schonk 1500 euro. De gemeente coördineerde de actie. Binnenkort krijgen de basisschool Immaculata, Sint-Pietersschool, gemeentelijke basisschool De Leerplaneet, De Tuimelaar, Immaculata en Atheneum Calmeyn de laptops. Eerder al sponsorde Kiwanis een aantal computers voor secundaire scholen uit de Westkust.

En het krijgt nog een vervolg via het intergemeentelijke project Wintegratie. “Er gaan ook kinderen van De Panne naar scholen in de buurgemeenten en ook voor hen hebben we aandacht”, besluit Vandermeeren. “Het was hartverwarmend hoe iedereen onmiddellijk mee in de bres sprong. Zelfs van het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne kregen we een aantal toestellen. Alle computers blijven eigendom van de scholen die ze zullen ontlenen aan wie daar nood aan heeft.”