Net vrij uit de gevangenis maar alweer aangehouden voor bedreigingen met te dood onder wapenvertoon Bart Boterman

16 september 2020

09u30 0 De Panne Een 45-jarige man uit De Panne is aangehouden door de onderzoeksrechter voor bedreigingen met de dood op vertoon van een wapen, namelijk een dolk. De verdachte was pas ontslagen uit de gevangenis en is goed gekend bij de politie.

De feiten vonden maandag plaats. Volgens het parket bezocht de man twee keer na elkaar zijn ex-vriendin in De Panne, rond de middag en in de vooravond. Telkens was de vrouw niet thuis, maar de man werd bij de woning te woord gestaan door kennissen van zijn ex. Daarop ontstond een discussie, die uitmondde in bedreigingen. “Als ik haar niet te zien krijg, gaan jullie eraan”, zou de verdachte hebben geroepen terwijl hij een dolk gedeeltelijk tevoorschijn haalde uit een schede.

De man werd ter plaatse gearresteerd en is voor de Veurnse onderzoeksrechter geleid, die hem ondertussen heeft aangehouden. De ruzie zou zich situeren in een milieu van veelplegers. Vrijdag komt de verdachte voor de raadkamer.