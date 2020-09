Negen mensen krijgen waarschuwing na racistische Facebookcomments op nieuws van gekapseisd bootje met transmigranten Bart Boterman

22 september 2020

17u09 0 De Panne De negen mensen die werden geïdentificeerd en verhoord voor racistische uitlatingen op Facebook, na het kapseizen van een bootje met transmigranten in De Panne begin dit jaar, hebben een waarschuwingsbrief gekregen van het parket. Dat bevestigt procureur Johan Lescrauwaet van het parket van Ieper. De negen moeten zich dus niet voor de rechtbank verantwoorden en geen minnelijke schikking betalen.

In de vroege morgen van 21 januari probeerden veertien transmigranten de oversteek te maken met een bootje vanaf het strand in De Panne. Het gammele vaartuig kapseisde kort nadat het te water werd gelaten. Zes personen werden na een zoekactie aangetroffen door de politie. De speurtocht naar de acht anderen, onder wie twee jonge meisjes, werd ’s middags gestaakt. Vermoedelijk trokken ze terug naar de kampen in Noord-Frankrijk, waar ze vandaan kwamen.

Intussen was het nieuws over de nipt vermeden ramp wijd verspreid geraakt in de media en ook op sociale media. Verscheidene mensen plaatsten evenwel racistische commentaren op Facebook (zie foto). Het parket van Ieper liet dit niet passeren en startte een onderzoek. Daarbij werden negen mensen geïdentificeerd en verhoord.

Herinnering aan de wet

Die negen hebben nu een brief gekregen van het parket, met een waarschuwing. “In de brief stond dat ze zich niet meer aan dergelijke zaken mogen bezondigen, zonder verdere vervolging. Dergelijke herinnering aan de wet is voorzien in ons afhandelingssysteem. Wij zijn van oordeel dat - gelet op de aard van de feiten, de verklaringen van de verdachten en hun eventuele voorgaande veroordelingen - dit de beste afhandelingswijze was”, stelt Johan Lescrauwaet, procureur van het Ieperse parket.

Tot een rechtszaak of minnelijke schikking hebben de racistische commentaren dus niet geleid. Als de negen personen zich in de toekomst opnieuw zouden bezondigen aan racistische commentaren, kan de zaak alsnog heropend worden.