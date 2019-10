Nederlandse schipper veroordeeld na kilometers ‘spookvaren’ op internationale route, aanvaring met vrachtschip nipt vermeden Bart Boterman

04 oktober 2019

13u48 0 De Panne Een Nederlandse schipper en zijn firma zijn elk tot 1.200 euro boete veroordeeld voor kilometers lang ‘spookvaren’ op de Noordzee voor de kust van De Panne. Ze voeren in tegengestelde richting op een internationale vaarroute, waren onbereikbaar en trokken zelfs sleepnetten voort op dat moment. Een aanvaring met een vrachtschip werd nipt vermeden.

Het incident gebeurde op 5 maart vorig jaar, enkele mijlen ver in zee. Een cargoschip sloeg alarm omdat het een frontale aanvaring dreigde te hebben met het vissersschip ARM.15 De Vrouw Jannetje, met thuishaven Arnemuiden in Nederland. Op zee zijn sinds een internationaal verdrag uit 1972 namelijk vaarroutes bepaald, waaraan schippers zich moeten houden om aanvaringen te vermijden. “Ze waren kilometers lang in tegengestelde richting aan het varen, zelfs sleepnetten aan het voorttrekken. Op zo’n moment is het schip helemaal niet wendbaar. Bovendien lag hun apparatuur uit, waardoor een vrachtschip de vissers niet kon bereiken. Een aanvaring werd nipt vermeden omdat het cargoschip op tijd uitweek”, aldus de procureur tijdens het proces op de Veurnse rechtbank.

Het was de Pollux van de Belgische marine die de roekeloze vissers dan maar onderschepte en hen een flinke uitbrander gaf. Het openbaar ministerie vond dat dergelijke gevaarlijke manoeuvres niet onbestraft konden blijven en daagde de schipper voor de rechtbank. De correctionele rechter veroordeelde de Nederlandse schipper en zijn firma tot elk 1.200 euro boete.