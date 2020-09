Nauwelijks volk bij de tabakszaken: mondmaskerplicht in De Dijk in Adinkerke afgeschaft Gudrun Steen

15 september 2020

18u26 0 De Panne Vanaf dit weekend ben je niet meer verplicht om in De Dijk in Adinkerke een mondmasker te dragen. Aanvankelijk moest dat, omdat er nogal wat Fransen naar de tabakszaken komen. Die doelgroep komt niet meer, omdat Frankrijk grotendeels rood gekleurd is.

“Een aantal raadsleden uit Adinkerke vroeg om die plicht af te schaffen en daarop gaan we in”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Door het gewijzigde beleid in Frankrijk komt er veel minder volk naar de tabakswinkels waardoor die mondmaskerplicht niet meer nodig is.”

Er is wel extra alertheid in De Panne. “De situatie net over de grens is niet zo slecht als de kleuren in Frankrijk doen vermoeden”, stelt Degrieck gerust. “Het probleem situeert zich vooral in de regio Lille. Toch verwacht ik ook bij ons stijgende cijfers. De grens sluiten is echter niet aan de orde. We zitten in een federale fase. De bevoegdheid van een gemeente is dan veel kleiner.”

In De Panne is het vanaf dit weekend enkel verplicht om een mondmasker te dragen in de Zeelaan en tijdens de zaterdagmarkt. Ook op drukke plaatsen draag je het best, maar dat bepaal je individueel.