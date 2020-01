Na gekapseisd bootje met 14 transmigranten: De Panne sluit strand ’s nachts af voor alle wagens Mathias Mariën

24 januari 2020

18u43 0 De Panne In De Panne zal het binnenkort niet meer mogelijk zijn om ‘s nachts met de wagen op het strand te rijden. Burgemeester Bram Degrieck neemt die maatregel, nadat dinsdag 14 transmigranten met een bootje probeerden de oversteek richting Groot-Brittannië te maken. “Dit is zeker geen paniekvoetbal. We willen simpelweg vermijden dat er ‘s nachts activiteiten zijn op het strand”, zegt de burgemeester.

Voor de duidelijkheid: op dit moment is het al bijna onmogelijk op vanaf de zeedijk of de pleinen met een wagen op het strand te rijden. “Maar er is een drietal plaatsen waar dat wél nog kan”, duidt Bram Degrieck. De zwakste schakel daarbij is het zeilwagencentrum. Op korte termijn zullen ook die plaatsen afgesloten worden. “In principe kan dat héél snel gaan door betonblokken te plaatsen. In dat geval kunnen de maatregelen binnen een paar dagen al ingevoerd worden. Aan het zeilwagencentrum lijkt eerder een elektronische slagboom of paaltje aangeraden. Daar zal het wellicht iets langer duren”, zegt de burgemeester.

De beslissing komt er enkele dagen nadat veertien transmigranten vanop het strand met een bootje waren vertrokken in de hoop de oversteek te maken. Eenmaal op zee liep het fout. “We mogen ervan uitgaan dat we enorm veel geluk hebben gehad. Al is het evident dat we in De Panne flink geschrokken zijn van het incident”, gaat Degrieck verder.

Ik heb alvast de suggestie gedaan aan de gouverneur om eens in kaart te brengen op welke plaatsen het aan onze kust mogelijk is om met een wagen of 4x4 tot op het strand te rijden Bram Degrieck, burgemeester van De Panne

De burgervader is van mening dat er ook op andere niveaus maatregelen moeten genomen worden. “Ik heb alvast de suggestie gedaan aan de gouverneur om eens in kaart te brengen op welke plaatsen het aan onze kust mogelijk is om met een wagen of 4x4 tot op het strand te rijden.” Eenmaal de maatregelen van kracht zijn, zullen enkel de hulpdiensten nog toegang hebben tot het strand.

Vermeende mensensmokkelaars ontkennen

Ondertussen gaat het onderzoek naar het incident van dinsdag volop verder. De politie kon kort na de feiten twee Afghaanse twintigers oppakken die in verband worden gebracht met de mensensmokkel. Niet lang na de melding over het gekapseisde bootje stootte de politie in de buurt van De Panne op een verdachte wagen met Franse nummerplaat. Aan boord zaten twee Afghaanse twintigers uit de buurt van Parijs. Het gerecht meent dat het duo de transmigranten naar De Panne bracht. In de gsm van een van hen zou een foto aangetroffen zijn van een monument in de kustgemeente. De plaats waar de vluchtelingen moesten worden afgezet, zo vermoeden de speurders.

De Brugse raadkamer besloot vrijdagochtend om de aanhouding van de twee Afghanen te verlengen. De verdachten ontkennen evenwel in alle toonaarden mensensmokkelaars te zijn. “Wij waren toevallig in De Panne”, beweren ze. Kris Vincke, de advocaat van een van de verdachten, had de verdere aanhouding wel verwacht. “We zullen zien wat het verdere onderzoek oplevert. Als ze al iets met de mensensmokkel te maken hadden, zullen ze zeker niet aan het hoofd van de organisatie hebben gestaan.”