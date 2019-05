Mooiste foto’s van Noordzee belanden in expo in De Scharbiellie, dus waag je kans GUS

22 mei 2019

13u11 0 De Panne De cultuurdienst van De Panne lanceert een oproep: stuur ons jouw mooiste foto van de Noordzee. De bedoeling is dat die mee opgenomen worden in de zomertentoonstelling ‘Rond de Noordzee’ met beelden uit het gelijknamige Eén-programma waarin Arnout Hauben met zijn kameraden rond de Noordzee trok.

Inwoners en tweede verblijvers van De Panne met een originele foto van de Noordzee moeten hun oren spitsen. De cultuurdienst zal de mooiste foto’s selecteren voor een nieuwe expositie ‘Rond de Noordzee’ die loopt van 3 tot 28 juni in cultuurhuis De Scharbiellie in de Kasteelstraat. Inzendingen zijn tot 17 juni welkom. Deelnemers bezorgen aan de cultuurdienst een afdruk van de foto op A3-formaat alsook een digitaal exemplaar. Uit alle inzendingen zal een jury er vijftien selecteren. Die beelden zullen samen met die van Arnout Hauben en zijn team te zien zijn. In het tv-programma ‘Rond de Noordzee’, maakten Arnout, cameraman Philippe en drone-man Ruben een tocht rond de Noordzee langs honderden dorpjes en door acht landen. Info: cultuur@depanne.be of 058 42 97 53.