Mondmasker verplicht in bebouwde kom van De Panne en Adinkerke Leen Belpaeme

24 juli 2020

17u50 0 De Panne Vanaf maandag 27 juli wordt het ook verplicht om een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom van De Panne en Adinkerke.

Heel wat steden en gemeenten hebben vandaag al nieuwe maatregelen aangekondigd rond het dragen van een mondmasker. Ook in De Panne werd nu beslist dat iedereen een mondmasker moet dragen binnen de bebouwde kom van De Panne en Adinkerke. Concreet moet elke persoon boven de 12 jaar dus een mondmasker aandoen zodra ze zich in de bebouwde kom bevinden. Er zal streng toegezien worden op de naleving ervan. “We willen elke mogelijkheid aangrijpen om onze bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers maximaal te beschermen. Ik voorspel trouwens dat er een nationale plicht zal worden afgekondigd binnen de veertien dagen. Deze maatregel is verregaand, maar wel zeer duidelijk. De lokale maatregel gaat in vanaf maandag en wordt duidelijk gecommuniceerd in het straatbeeld”, zegt burgemeester Bram Degrieck:

Voor het strand en de duinen zal de verplichting niet gelden. Ook bezoekers kunnen op voorhand alle maatregelen checken op de website www.safesummer.be. Het gedetailleerde reglement zal gepubliceerd worden op de website van De Panne zodra deze beschikbaar is.