Mondmasker verplicht als je naar de bibliotheek gaat, ingeleverde boeken gaan in quarantaine Gudrun Steen

26 mei 2020

08u52 0 De Panne De bibliotheek van De Panne is terug open. Het team doet er alles aan om het veilig te houden. Zo zitten de medewerkers aan de balie achter een plexiwand en tonen grote informatieborden wat kan en wat niet.

“Na twee maanden gedwongen sluiting zijn we opnieuw open”, haalt bibliothecaris Christophe Coffyn opgelucht adem. “Grote stickers aan het raam verduidelijken de richtlijnen. De mensen leveren hun materiaal in, ontsmetten daarna de handen en registreren zich. Het dragen van een mondmasker is verplicht. De baliemedewerker achter de plexiwand draagt geen mondmasker maar eens in de uitleenruimte doet ook hij of zij dat aan. De boeken zelf zetten we 72 uur in quarantaine op afzonderlijke tafels in onze personeelsruimte. Als de mensen iets opzoeken in de catalogus dat werd ingenomen dan zien ze ook de boodschap ‘in quarantaine’.” Tot eind augustus gelden en er nieuwe openingsuren.

Daarnaast blijft de afhaalbibliotheek actief. “Intussen hebben we via dat systeem al meer dan 700 pakketten afgeleverd. De gebruiker kan zelf aangeven of hij zijn pakket op dins- of donderdagnamiddag wil afhalen. We laten twee mensen per kwartier toe om het pakket af te halen. We leveren ook aan huis op maan- , woens- en vrijdagnamiddag.”

Info: depanne.bibliotheek.be.