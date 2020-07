Mondmasker vanaf zaterdag verplicht in de Plopsa-parken Leen Belpaeme

24 juli 2020

13u37 0 De Panne Plopsaland verplicht vanaf morgen zaterdag om een mondmasker te dragen tijdens een bezoek aan het park. Dat geldt voor alle Plopsa-parken. De maximumcapaciteit wordt ook verlaagd van 30 tot 40 procent naar 25 tot 30 procent van de normale capaciteit.

De voorbije weken was het in bepaalde wachtrijen, attracties en winkels al verplicht om een mondmasker te dragen in Plopsaland in De Panne. Vanaf morgen wordt die maatregel in het volledige park toegepast. “Het dragen van een mondmasker begint van zodra bezoekers uit hun auto stappen en dient aangehouden te worden tot ze opnieuw naar huis vertrekken.”, verklaart Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group. “We zullen hiervoor extra stewards inzetten ter controle en bezoekers zullen al van op de parking aangesproken worden over het verplicht gebruik van een mondmasker en de verdere maatregelen in de parken. Voor de restaurants volgen we uiteraard de voorschriften van de overheid. Mensen zullen zich enkel kunnen verplaatsen met een mondmasker, aan tafel is het niet verplicht. Het is een drastische, maar tijdelijke maatregel die we nemen, zolang de cijfers blijven stijgen.”, besluit Van den Kerkhof.

Plopsa gaat nog een stapje verder en zal daarnaast alle bezoekers registreren. “In Holiday Park, ons park in Duitsland was dit een vereiste van de overheid.”, licht Van den Kerkhof toe. “We zien daar dat de bezoekers er weinig moeite mee hebben om hun gegevens bij elke ticketaankoop achter te laten. Elk ticket is gelinkt aan een naam en telefoonnummer. Dat maakt bij een eventuele uitbraak de contact tracing veel makkelijker.” Wie dus tickets op datum koopt voor één van de Plopsa-parken zal verplicht zijn om voor elk ticket een naam op te geven, het is een vereiste om de parken te kunnen bezoeken. Naast het verplicht dragen van een mondmasker is de maximale dagcapaciteit verlaagd van 30 tot 40 procent naar 25 tot 30 procent van de normale capaciteit.