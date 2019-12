Minibusje begint te slippen en kantelt dwars over de snelweg Bart Boterman

17 december 2019

13u12 0 De Panne O p de E40 in Adinkerke richting Jabbeke is dinsdag rond 11.20 uur een minibusje beginnen slippen en gekanteld. Het voertuig kwam tot stilstand op het midden van de rijbaan. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het incident gebeurde tussen de afritten van Adinkerke en Veurne. Vermoedelijk verloor de bestuurder de controle over het stuur door aquaplaning. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De wegpolitie snelde zich ter plaatse en ook Garage Vansteenland werd opgeroepen voor signalisatie en het takelen van het voertuig. Het verkeer diende zich deels over de pechstrook de begeven. Door het ongeval ontstond een kleine file en vertraagd verkeer. Rond 12 uur was de E40 richting Jabbeke opnieuw volledig vrij.