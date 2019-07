Meli-reus gered van vuilnisbelt: gigant keert na 20 jaar terug naar Plopsaland GUS

12u01 18 De Panne Wie het pretpark Meli in Adinkerke heeft gekend, zal zich ongetwijfeld ‘De Reus’ herinneren die in de sprookjestuin lag te ronken. Plopsaland, die Meli-park overkocht, verwelkomt die reus binnenkort.

De Reus was sinds 1954 het pronkstuk in de sprookjestuin in Meli-park. Toen Studio 100 dat pretpark in 1999 aankocht, had het geen interesse in de Meli-objecten. “Mijn schoonbroer werkte in Meli-park en zei ons dat De Reus naar het containerpark zou gebracht worden”, zegt Catherine Bondue (54) van restaurant De Rentakker in Westouter. “We hebben de gekende figuur in polyester gered en hem een mooie plaats gegeven bij het speelplein in de tuin van ons restaurant. Voor kinderen was hij een geliefkoosde speelfiguur. Voor de ouders en grootouders deed hij terugdenken aan lang vervlogen tijden. Ontelbare keren figureerde hij op foto’s. Na het overlijden van mijn man vorig jaar besloot ik mijn zaak te verkopen. We blijven nog tot eind september open. Daarna vormen de nieuwe eigenaars het om tot een vakantiewoning met feestzaal. Zij waren niet geïnteresseerd in De Reus en opnieuw ging ‘het stort’ als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Een oproep op Facebook bracht veel teweeg. Ik kreeg een aantal reacties van geïnteresseerden binnen maar uiteindelijk is het logisch dat hij terugkeert naar de plaats waar hij bekend werd.”

Meli-nostalgie

“Vorig jaar organiseerden we de Meli Park Revival weekends en die kenden een groot succes”, herinnert Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof zich nog. “Veel bezoekers herinneren zich Meli-park nog en appreciëren het als we hier en daar nog een accent naar het verleden leggen. Zo kan je een Meli-bijtje spotten en binnenkort dus ook De Reus uit het sprookjesbos. Waar die precies zal komen moeten we nog beslissen. Na 20 jaar vonden we het hoog tijd om De Reus terug naar ons park te halen.”

En de familie Florizoone, die het Meli-park in 1935 startte, is uiteraard tevreden. “Fantastisch dat ons verhaal zo nog wat verder blijft leven”, reageert Robert Florizoone. Hij is de zoon van Meli-Park stichter Alberic. Qua attracties is het Meli-tijdperk bijna voorbij in Plopsaland. De Splash, een van de laatste Meli-attracties, krijgt momenteel een make-over en wordt deze zomer een Dinosplash.