Marie-Laure mag zich een jaar lang junior fotograaf van De Panne noemen GUS

19 september 2019

12u00 0 De Panne Tiener Marie-Laure Maes kreeg als allereerste ooit de titel van junior fotograaf van De Panne. Samen met vijf andere kinderen van het vijfde en zesde leerjaar deed ze mee aan de wedstrijd.

In juli liep in het cultuurhuis De Scharbiellie de fototentoonstelling ‘Rond de Noordzee’ met foto’s uit het gelijknamige Eén-programma van Arnout Hauben. De dienst Cultuur organiseerde daarrond de zoektocht naar jong fotografisch talent. Alle kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit De Panne en Adinkerke mochten meedoen en zes deelnemers schreven zich in. Van fotograaf Walter Carels kregen ze een workshop en trokken op een regenachtige dag naar het strand om de zee vast te leggen. De zes deelnemers selecteerden hun mooiste foto en die was op de tentoonstelling te zien. Meer dan 300 mensen stemden en Marie-Laure won. Naast de titel mag ze ook een fotoverslag van een evenement in De Panne maken en zal ze een rubriek verzorgen in het gemeentelijke infoblad De Panne Leeft.