Marc Hauspie volgt Serge Van Damme op als gemeenteraadsvoorzitter, Tine Wouters opnieuw raadslid Gudrun Steen

25 mei 2020

09u20 10 De Panne Serge Van Damme (62) stapt na 25 jaar uit de lokale politiek. Verrassend vroeg maar hij kon niet anders door veranderingen op zijn notariaat. Horecaman Marc Hauspie (45) volgt hem als gemeenteraadsvoorzitter op. Tine Wouters (39) neemt zijn zitje in de raad in. Een portretje van de oude en nieuwe generatie politici in De Panne.

Een stoelendans binnen de meerderheidspartij ACT!E in de gemeenteraad van De Panne. Het was van bij de gemeenteraadsverkiezing een uitgemaakte zaak dat Serge Van Damme niet de volledige legislatuur de gemeenteraad zou voorzitten. Dat zijn ontslag nu komt is in onderling overleg gebeurd. “Het komt mij bovendien goed uit”, reageert Marc Hauspie. “Onze horecazaak Bodega is door de coronamaatregelen verplicht op slot dus heb ik tijd om me goed voor te bereiden.” Marc was lange tijd werkzaam bij Wijnhandel Coulier en besliste vier jaar terug om samen met zijn echtgenote de wijn- en tapasbar Bodega op te starten in de Zeelaan. Zijn politieke carrière is pril. Hij stelde zich bij de vorige gemeenteraadsverkiezing voor het eerst kandidaat en werd rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Hij heeft ook een zitje in de politieraad. “Ik zal de gemeenteraad proberen voor te zitten op dezelfde manier als Serge. Hij is mijn mentor op vlak van de gemeentepolitiek. Hij heeft De Panne met veel zorg helpen besturen.”

Een voorbereid man

Serge Van Damme is was je noemt gepokt en gemazeld in de lokale politiek. Tussen januari 1995 en eind 2012 was hij schepen van Financiën en Cultuur. Een functie die hij naar zijn hand wist te zetten. Zijn betogen over het jaarlijks budget zijn legendarisch. Paginaslang waren die met hier en daar een persoonlijke bedenking. Dikwijls namen die toespraken meer dan een uur in beslag maar vervelen deden ze niet. Ook op vlak van cultuur deed Serge zijn bijdrage. De opening van het cultuurhuis De Scharbiellie bijvoorbeeld vond onder zijn bewind plaats. Hij voerde ook de uitreiking van de cultuurprijs in. Serge Van Damme was geen tafelspringer maar wel iemand die zijn dossier goed voorbereidde achter de schermen. De vorige legislatuur werkte hij met zijn partij vanuit de oppositie. Zijn job als notaris slorpt steeds meer energie op. “Na de laatste gemeenteraadsverkiezing verkoos ik het voorzitterschap van de gemeenteraad boven een schepenambt. Het was tijd voor een nieuwe generatie”, vindt Serge. “Er vonden verschillende wijzigingen en hervormingen plaats in het notariaat en ons kantoor trad toe tot een notarisassociatie. Mijn politieke engagement is daardoor niet meer verenigbaar met mijn beroepsactiviteit.”

‘Nieuw’ gezicht in de gemeenteraad

Tine Wouters zal op de gemeenteraad van 8 juni de eed afleggen als raadslid in opvolging van Serge Van Damme. Tine runt in Adinkerke haar eigen apotheek. Ze was al even een paar maanden raadslid om de toen zieke Pascal Demuysere te vervangen. Die is ondertussen terug waardoor Tine weer van het politieke toneel verdween. Nu krijgt ze haar definitieve plek in de raad.