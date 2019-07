Man zelf gefilmd als hij bewakingscamera stukslaat: 6 maanden cel Jelle Houwen

03 juli 2019

Een niet zo snuggere vandaal heeft 6 maanden cel en 1.200 euro gekregen omdat hij een bewakingscamera in een wassalon in De Panne aan diggelen sloeg. Bryan V. besefte niet dat hij daardoor zelf haarscherp gefilmd zou worden. Ondanks de duidelijke beelden betwistte hij nadien dat hij de dader was: “Ik herken me niet op de beelden”, zei hij droogweg. De feiten dateren van 21 januari. De man stapte met twee vrienden het wassalon binnen en begon wat keet te schoppen. Terwijl hij de camera vernielde, de lichten beschadigde en vandalenstreken toebracht aan het plafond en de muren filmden zijn vrienden alles. De man daagde niet op voor zijn proces. De uitbaters van het wassalon eisten 1.936 euro.