Man voor rechter na oplichting van Ibis-hotel: “Goed geprobeerd” Bart Boterman

24 januari 2020

12u23 2 De Panne Een man (40) uit Ieper moest vrijdag voor de Veurnse strafrechter verschijnen voor oplichting van het Ibis-hotel in de Zeelaan in De Panne. Marco T. overnachtte er op 4 januari 2019 en leidde de receptioniste die nog maar net in dienst was, om de tuin. “Een zaak uit de categorie ‘goed geprobeerd’”, sprak de procureur laconiek tijdens het proces.

De man verklaarde dat hij al tien overnachten had staan op zijn klantenkaart en dus gratis mocht overnachten. “Daar wist de nieuwe receptioniste niets van. Ze zou dit de volgende morgen navragen bij haar collega’s en intussen mocht de beklaagde naar zijn hotelkamer. ‘s Morgens was hij echter met de noorderzon verdwenen. Hij overnachtte dus gratis”, aldus het openbaar ministerie. De man werd erover verhoord bij de politie en verklaarde dat hij dacht dat een vriend, die hem aan het hotel had afgezet, alles had betaald. Marco T. leek bereid om de onbetaalde factuur te vereffenen aan IBIS, maar dat gebeurde nooit.

Het parket besloot Marco T. dan maar voor de rechtbank te brengen, maar de man kwam niet opdagen. Er werd 1.600 euro boete gevorderd. Door zijn strafverleden kan de man geen uitstel of opschorting meer krijgen. Vonnis 14 februari.