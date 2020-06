Man vervolgd voor bezit drie verboden wapens: “Gebruikte ze om me te verdedigen tegen rivaliserende bende” Bart Boterman

05 juni 2020

15u25 0 De Panne Een man 39 uit De Panne riskeert bij verstek 3 maanden cel en 1.400 euro boete voor verboden wapendracht. Bij een routinecontrole in oktober vorig jaar werden in zijn wagen een boksbeugel, pepperspray en vouwmes gevonden. “Ik gebruik dit om me te verdedigen tegen een rivaliserende bende”, liet de man verstaan in een verhoor.

Hoewel het door de rechtbank niet als een gegronde reden kan worden aangenomen, gaf het Openbaar Ministerie wel aan dat zijn uitleg niet gelogen was. In De Panne was er in juli vorig jaar immers een zware vechtpartij tussen twee familieclans uit ex-Joegoslavië, waarbij de beklaagde betrokken was. Het parket vervolgde de familieclans uiteindelijk niet en liet de vete oplossen door tussenkomst van een imam.

De man uit De Panne die vervolgd werd voor het verboden wapenbezit, liet verstek op zijn proces. Vonnis 19 juni.