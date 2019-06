Man uit De Panne krijgt 61ste (!) veroordeling na inbraak in wassalon Jelle Houwen

14 juni 2019

12u40 7

Een man uit De Panne is intussen al voor de 61ste keer veroordeeld te worden voor een misdrijf. Marc C. torst een indrukwekkend strafblad van liefst 12 pagina’s met zich mee maar dat houdt hem niet tegen om nieuwe feiten te plegen. Begin dit jaar brak de man een geldautomaat open in een wasserette in De Panne. Op camerabeelden was C. duidelijk herkenbaar en ook het mes waarmee hij de geldlade openbrak was te zien. Dat had hij ook nog bij toen de politie hem oppakte. “Het zijn niet de ergste feiten maar het is echt wel genoeg geweest. Wij zijn het kotsbeu met hem”, sprak de procureur. De man kreeg nu een extra straf van 4 maanden cel en 1.200 euro boete.