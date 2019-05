Man steelt 14 keer sigaretten en drank in winkels: 20 maanden cel Jelle Houwen

24 mei 2019

Een 40-jarige man zonder gekende woonplaats heeft van de strafrechter in Veurne 20 maanden effectieve celstraf gekregen voor een reeks winkeldiefstallen. Het is absoluut niet de eerste keer dat Laurens N. voor de strafrechter stond, want de man torst al een heus strafblad met zich mee. Hij sloeg altijd toe in filialen van Colruyt en Okay en dit van De Panne en Nieuwpoort tot Jabbeke en Kortrijk. Telkens maakte hij flessen drank en sigaretten, tot zelfs hele sloffen buit. De man kreeg ook 800 euro boete.