Man niet blij met vrijspraak na ongeval: “Het was ík die reed, niet mijn zoon” Jelle Houwen

03 juni 2019

Een 52-jarige man uit De Panne is wellicht de eerste en enige man ooit die de politierechtbank in Veurne kwaad verliet na een vrijspraak. Volgens de politierechter en de procureur probeerde F.D. de schuld na een verkeersongeval op zich te nemen in plaats van zijn zoon. "Maar dat klopt écht niet: ik reed", blijft F.D. beweren.

Het ongeval gebeurde op 27 oktober vorig jaar net voor middernacht in De Panne. Toen ging een BMW van de weg af aan een kruispunt en knalde tegen een paal. De schade was aanzienlijk: de BMW was totaal vernield. De politie werd meteen na het ongeval opgeroepen en was snel ter plaatse. Daar troffen ze W.D. aan, de eigenaar van de BMW, en een vriend. Zij beweerden echter dat het F.D. was die reed, de vader van W.D. ‘Maar hij heeft zijn rijbewijs en identiteitskaart niet bij en is nu te voet naar huis om die te halen. Hij had moeder gebeld, maar die ligt te slapen, dus is hij er nu zelf om”, vertelde W.D. de agenten. Die roken echter onraad en deden de nodige vaststellingen. Daarbij merkten ze op dat de elektrische zetel van de bestuurder ingesteld stond op de lengte van W.D., en niet op die van zijn vader. Omdat F.D. bleef beweren dat hij de bestuurder was, werd hij gedagvaard.

Agent weet beter

Er kwam echter een politieman getuigen, een persoonlijke vriend van W.D. “Ik ben niet ter plaatse geweest bij het ongeval, maar mijn collega’s vertelden op het bureau meteen wat er was gebeurd. Daarna verstuurde ik Whatsappberichten naar W.D. Daarin vertelde hij ‘dat zijn vader zijn karre gecrasht had’, maar ik wist wel beter, omwille van zijn voorgeschiedenis. Ik heb hem verteld dat het niet correct is dat hij zijn vader wil laten opdraaien voor het ongeval”, getuigde de agent.

Schande

Het draaide uit op een verhitte discussie in de politierechtbank, want een veroordeling voor feiten in de de bedrijfswagen zou voor W.D. erg nadelig uitkomen. Dus bleef de vader bij hoog en laag beweren dat het wel degelijk hij was die reed. Tot ergernis van de politierechter. “Het siert u dat u uw zoon uit de wind wil zetten, maar dit is eigenlijk een schande. Het is hier echt geen leugenpaleis. Dus: proficiat, ik spreek u vrij en u kunt gaan. Maar uw zoon zullen we hier wel terugzien.” F.D. verliet kwaad de zaal.