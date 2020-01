Man moet 13 maanden achter tralies voor diefstal, partnergeweld en illegaliteit Bart Boterman

07 januari 2020

16u40 2 De Panne Een man die illegaal in het land verblijft, is door de Veurnse strafrechter veroordeeld tot 13 maanden gevangenisstraf voor diefstal, partnergeweld en illegaal verblijf. De feiten deden zich voor in de nacht van 4 op 5 oktober 2019 in De Panne.

De politie werd rond 2 uur ‘s nachts opgeroepen voor diefstal in een gebouw in de Visserslaan. Aanwezigen hoorden lawaai en merkten dat enkele spullen verdwenen waren, waaronder dekens, een trolley en een portefeuille met geld en bankkaarten. Tijdens het patrouilleren werd de verdachte kort daarna al opgemerkt op de hoek van de Nieuwpoortlaan en de Zeelaan. Een uur later passeerde de patrouille voorbij een appartementsgebouw en hoorden ze een vrouw in paniek roepen om hulp door een raam.

Eerder op de avond al twee tussenkomsten

De politie was eerder op de avond al twee keer langs moeten gaan op die locatie voor intrafamiliale problemen. Dit keer zagen de inspecteurs hoe de vrouw bloedde aan de mond en de man bloed aan zijn handen had. Op straat, voor het raam, werd de gestolen portefeuille teruggevonden en aan de overkant van de straat lagen de bankkaarten. Het geld uit de portefeuille had verdachte Omar M. op zak.

Ontoelaatbaar

De man, zo bleek achteraf, was na de ruzie met zijn partner eerder op de avond op de dool doorheen De Panne op zoek naar een slaapplaats. Na de diefstal in de Visserslaan ging hij echter terug naar zijn partner en kreeg de vrouw slagen te verwerken. De strafrechter veroordeelde hem tot 6 maanden cel voor de diefstal, 6 maanden cel voor het partnergeweld en 1 maand cel voor het illegaal verblijf. “In onze maatschappij is partnergeweld ontoelaatbaar, zelfs wanneer de partner later de schuld op zich neemt. De gevangenisstraf moet de beklaagde de ernst van de feiten doen inzien”, luidde het oordeel van de strafrechter.